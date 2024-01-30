Британская разведка пояснила, почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города

Как отмечается в сводке, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским деревням в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

"Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке", - отмечают в Минобороны Британии.

Бомбежки российской авиацией

Напомним, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы. В Москве заявили, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".

А 27 января российские самолеты снова уронили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

Кроме того, 21 января одна из авиабомб упала в районе хутора Ионовка в результате чего была повреждена местная дамба.