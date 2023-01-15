Британська розвідка пояснила, чому в Росії хочуть збільшити призовний вік

У Росії пропонують збільшити призовний вік до 30 років. Таким чином російське керівництво планує збільшити чисельність військ без мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
Британська розвідка зазначає, що 12 січня у Держдумі РФ запропонували збільшити призовний вік з 27 до 30 років. Це планують зробити вже до весняного призову у 2023 році.
Ймовірно, таку ініціативу підтримує російський диктатор Володимир Путін, а російські офіцери вивчають реакцію громадськості.
Піднявши призовний вік, російське керівництво має намір набрати більше людей до війська і забезпечити раніше оголошене збільшення чисельності армії на 30%.
"Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для регулярного призову на військову службу могла б збільшити чисельність особового складу, готового воювати в Україні, і водночас викликати у населення меншу тривогу, ніж оголошення чергової хвилі непопулярної "часткової мобілізації"", - зазначили у розвідці.
Нагадаємо, голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що цією весною у Росії можуть збільшити призовний вік до 30 років.
Також зазначимо, що, за даними української розвідки, Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації спробують призвати 500 тисяч росіян.
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