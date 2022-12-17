Британська розвідка пояснила, чому РФ перестала запускати дрони-камікадзе з Криму

Британська розвідка зазначила, що РФ зазвичай запускала іранські дрони Shahed з території Криму. Проте під час останніх атак "камікадзе" запускали з Краснодарського краю Росії.

Розвідники вважають, що Росія боїться уразливості окупованого півострова.

"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів з ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Проте сили ППО збили всі 13 дронів, які окупанти запустили по Києву.

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