Британська розвідка пояснила "бомбардування Воронежа" російською авіацією
За минулий тиждень російська авіація двічі випадково випустила авіаційні боєприпаси по своїх та окупованих містах. Це пояснюється недостатньою підготовкою льотчиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, військове відомство Росії заявило, що 2 січня один із їхніх літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області Росії.
Другий інцидент, 8 січня, стався зі скиданням некерованого боєприпасу ФАБ-250 над окупованим містом Рубіжне Луганської області в Україні та був підтверджений головою окупаційної адміністрації. Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.
За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Білгород у Росії.
"Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій", - зазначають у Міноборони Британії.
Скидання бомб російської авіації
Нагадаємо, 8 січня російська авіація завдала удару по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.
Раніше, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці. У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".