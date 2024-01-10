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Британская разведка пояснила участившиеся "бомбежки Воронежа" российской авиацией

Россия, Среда 10 января 2024 12:34
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Британская разведка пояснила участившиеся "бомбежки Воронежа" российской авиацией Фото: Российская авиация бомбит Воронеж (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За прошедшую неделю российская авиация два раза случайно выпустила авиационные боеприпасы по своим и оккупированным городам. Это объясняется недостаточной подготовкой летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военное ведомство России заявило, что 2 января один из их самолетов выпустил боеприпас, повредив девять жилых домов в Петропавловке в Воронежской области России.

Второй инцидент, 8 января, произошел со сбросом неуправляемого боеприпаса ФАБ-250 над оккупированным городом Рубежное Луганской области Украины и был подтвержден главой оккупационной администрации. Оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.

По данным британской разведки, ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России.

"Сохраняющаяся склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", - отмечают в Минобороны Британии.

Сбросы бомб российской авиации

Напомним, 8 января российская авиация нанесла удар по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

Ранее, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы. В Москве заявили, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".

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