Британська розвідка пояснила блокування Москвою месенджера Signal

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні. Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

"Деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про вторгнення України в Курську область, але це вкрай малоймовірно", - йдеться у повідомленні.

Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.

"Це відбувається в той час, коли російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації та блокує YouTube та службу обміну повідомленнями WhatsApp. Заходи спрямовані на посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації на Росії", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Signal - це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою: Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.