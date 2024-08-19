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Британська розвідка пояснила блокування Москвою месенджера Signal

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 12:36
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Британська розвідка пояснила блокування Москвою месенджера Signal Фото: Signal заблоковано на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська влада блокує можливості комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні. Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

"Деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про вторгнення України в Курську область, але це вкрай малоймовірно", - йдеться у повідомленні.

Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.

"Це відбувається в той час, коли російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації та блокує YouTube та службу обміну повідомленнями WhatsApp. Заходи спрямовані на посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації на Росії", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Signal - це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою: Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.

Нагадаємо,російська влада почала уповільнювати трафік у додатку для зашифрованих повідомлень WhatsApp. Крім того, у роботі YouTube стався через навмисне уповільнення трафіку з боку російського уряду. Повідомляється, що Кремль, найімовірніше, повністю заблокує YouTube у вересні 2024 року.

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Російська Федерація YouTube
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