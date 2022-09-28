ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наступ ЗСУ активізувався на двох напрямках, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 28 вересня 2022 09:33
Наступ ЗСУ активізувався на двох напрямках, - британська розвідка Фото: ЗСУ активізували наступ на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Останніми днями Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини повільно просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Росія створює сильнішу оборону, ніж раніше, ймовірно тому, що український наступ тепер загрожує частинам Луганської області, коли завершується голосування на так званому референдумі щодо приєднання до Російської Федерації.

За даними британської розвідки, важкі бої також тривають у Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються у скрутному становищі.

Росія продовжує наполегливі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри те, що вона стикається із серйозним тиском на своїх північних та південних флангах. "Ймовірно, це пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", - вважають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
DAILY
Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною