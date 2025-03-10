Британська розвідка повідомила про зміну ситуації на російсько-українському фронті
Російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як наголошується у зведенні, російські війська чинять дедалі більший тиск на українські сили в Курському виступі із заходу, півночі та сходу. Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв. км у Курському виступі.
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Водночас російські сили стали проводити менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.
За даними британської розвідки, в околицях Покровська, де зосереджені основні російські сили, українські війська здійснили низку контратак у районі Піщаного, Удачного, Шевченка і на південь логістичної магістралі Т-0506.
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"Можливості для українських контрнаступів покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією. Російські лінії постачання на осі Покровськ також були ослаблені атаками українських безпілотних літальних систем", - зазначають у Міноборони Британії.
Середньодобові втрати Росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року.
Загальна кількість зареєстрованих втрат Росії в лютому склала 35 140 осіб, що приблизно на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.
За прогнозом британської розвідки, рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас триватимуть атаки спешеної піхоти за кількома напрямками.