Британская разведка сообщила об изменении ситуации на российско-украинском фронте
Российские войска сосредоточили основное наступление в Курской области. На других участках фронта у ВСУ появились возможности контратаковать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).
Как отмечается в сводке, российские войска оказывают все большее давление на украинские силы в Курском выступе с запада, севера и востока. Украинские войска, вероятно, сохраняют контроль над территорией площадью около 300 кв. км в Курском выступе.
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В то же время, российские силы стали проводить меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.
По данным британской разведки, в окрестностях Покровска, где сосредоточены основные российские силы, украинские войска предприняли ряд контратак в районе Песчаного, Удачного, Шевченко и к югу логистической магистрали Т-0506.
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"Возможности для украинских контрнаступлений улучшились благодаря сокращению числа наземных наступательных операций, проводимых Россией. Российские линии снабжения на оси Покровск также были ослаблены атаками украинских беспилотных летательных систем", - отмечают в Минобороны Британии.
Среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.
Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.
По прогнозу британской разведки, уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, при этом продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям.