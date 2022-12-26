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Британська розвідка повідомила про нову оборонну тактику РФ: чи буде вона ефективна

Фото: британська розвідка розповіла про нову оборонну тактику Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики за допомогою мінних полів. Але вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективним перешкода для навчених військ лише тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. "Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка пояснила нездатність російської армії наступати. Нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій.

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