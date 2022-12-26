Британская разведка сообщила о новой оборонной тактике РФ: будет ли она эффективна

Как отмечается в сводке, с октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

По данным британской разведки, это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что выходит за рамки установок российской военные доктрины.

Минные поля представляют собой эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. "Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - говорится в сообщении Минобороны Британии.