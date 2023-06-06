Британська розвідка повідомила про активні бої на багатьох ділянках фронту в Україні

Як зазначається у зведенні, ворожнеча між групою "Вагнера" та Міноборони РФ досягла безпрецедентного рівня. Власник "Вагнера" Євген Пригожин вперше заявив, що армія навмисно застосувала смертоносну силу проти підрозділів "Вагнера". Після сварки "Вагнер", мабуть, затримав командира бригади російської армії.

За даними британської розвідки, більшість сил "Вагнера" вже виведено з Бахмута.

"Оскільки у Росії не вистачає резервних частин, те, як "Вагнер" реагуватиме на дії Міноборони, стане ключовим фактором конфлікту найближчими тижнями", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр 5 червня заявила, що українські військові переходять до контрнаступних дій на деяких напрямках фронту.

Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом.

Водночас росіяни в ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вони підірвали ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб у такий спосіб тиснути на Україну.

На її думку, не маючи сил більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію. "А зрозумівши, що наробили, зараз самі евакуюються", - додала Гуменюк.