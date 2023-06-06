Британская разведка сообщила об активных боях на многих участках фронта в Украине

Как отмечается в сводке, вражда между группой "Вагнера" и Минобороны РФ достигла беспрецедентного уровня. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против подразделений "Вагнера". После ссоры "Вагнер", вероятно, задержал командира бригады российской армии.

По данным британской разведки, большая часть сил "Вагнера" уже выведена из Бахмута.

"Поскольку в России не хватает резервных частей, то, как "Вагнер" будет реагировать на действия Минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 5 июня заявила, что украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом.

В то же время, россияне в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что они подорвали ГЭС, пытаясь разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину.

По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию. "А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", - добавила Гуменюк.