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Британська розвідка попередила про проблеми для ППО України через ракети "Циркон"

Україна, Середа 14 лютого 2024 12:04
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Британська розвідка попередила про проблеми для ППО України через ракети "Циркон" Фото: Циркон може стати проблемою для української ППО (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" Росія може використати маневрений пусковий комплекс, що є проблемою для української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого. На відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 "Циркон".

Повідомляється, що "Циркон" здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ Росії.

За даними британської розвідки, у Чорному морі немає суден, які б могли нести ракети, що викликає питання про метод запуску.

"Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що Москва "зазнає нової чинної системи озброєння в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості".

Ракети "Циркон"

Нагадаємо, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) заявили, що Росія вперше використала "Циркон" проти України 7 лютого.

Водночас, за інформацією The New York Times, США поки що не підтверджують , що Росія могла використати ракету "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" і чи справді росіяни могли атакувати нею Київ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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