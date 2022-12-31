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Британская разведка предупредила о возможном ракетном ударе по Украине в новогодние праздники

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 08:57
Британская разведка предупредила о возможном ракетном ударе по Украине в новогодние праздники Фото: рашисты могут попытаться испортить Новый год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней. Однако террористы могут попытаться сломить х моральный населения Украины в период новогодних праздников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 29 декабря 2022 года российские силы нанесли еще одну волну дальних ударов по Украине, а целью в первую очередь снова была сеть распределения электроэнергии.

По данным британской разведки, с октября Россия сохраняет общую схема проведения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия следует этому подходу, пытаясь подавить украинскую систему ПВО.

"Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и уносящие жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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