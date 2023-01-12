Британська розвідка показала свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на фронті

За даними карти, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька область. На Донбасі точаться запеклі бої у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки. Окупанти намагаються прорвати оборону, щоб просунутися вглиб регіону.

Також бої точаться на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області. ЗСУ продовжують атаки, щоб просунутися у напрямку Кремінної. Це своєю чергою відкриє шлях до інших міст Луганської області.

Також, за даними карти, бої йдуть у центрі Запорізької області. Ворог продовжує обстрілювати всю лінію фронту на півдні та сході України.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше