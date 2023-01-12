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Британська розвідка показала свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 12 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських захисників на сході. Проте ЗСУ стримують ворога і не дають йому просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Британії.

За даними карти, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька область. На Донбасі точаться запеклі бої у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки. Окупанти намагаються прорвати оборону, щоб просунутися вглиб регіону.

Також бої точаться на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області. ЗСУ продовжують атаки, щоб просунутися у напрямку Кремінної. Це своєю чергою відкриє шлях до інших міст Луганської області.

Також, за даними карти, бої йдуть у центрі Запорізької області. Ворог продовжує обстрілювати всю лінію фронту на півдні та сході України.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у Соледарі тривають бої, а ворог не контролює місто.

Водночас представник Генштабу Олексій Громов заявив, що росіяни після захоплення Донецької області хочуть окупувати Запорізьку.

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