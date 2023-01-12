RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала свежую карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 12 января (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке. Однако ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Британии.

По данным карты, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. На Донбассе идут ожесточенные бои в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Оккупанты пытаются прорвать оборону, чтобы продвинуться вглубь региона.

Также бои идут на линии Сватово-Кременная в Луганской области. ВСУ продолжают атаки, чтобы продвинуться в направлении Кременной. Это в свою очередь откроет путь в другие города Луганской области.

Также, по данным карты, бои идут в центре Запорожской области. Враг продолжает обстреливать всю линию фронта на юге и востоке Украины.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Соледаре продолжаются бои, а враг не контролирует город.

В то же время представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что россияне после захвата Донецкой области хотят оккупировать Запорожскую.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныВеликобритания