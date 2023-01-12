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Куди далі піде Росія, якщо захопить Донецьку область: відповідь Генштаба

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Четвер 12 січня 2023 11:57
Куди далі піде Росія, якщо захопить Донецьку область: відповідь Генштаба Фото: Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У разі повної окупації Донецької області, російські військові спробують також окупувати лівобережну частину Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Як пояснив Громов, через провал стратегічних цілей у 2022 році, Росія прийняла рішення щодо ведення війни на виснаження.

"Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та Сил обороні в цілому, на зниження підтримки іншими країнами", - відзначив Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, найближчим часом ворог спробує вийти на адміністративні кордони Донецької області. Після цього Росія намагатиметься захопити лівобережну частину Запорізької області.

"Для знищення критичної і насамперед енергетичної інфраструктури Кремль і надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об'єктах на всю глибину території нашої держави", - додав Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, війна Росії проти України може перейти у затяжну фазу, але в ній час повністю на боці України.

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