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Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом

Україна, Понеділок 09 вересня 2024 12:04
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Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом Фото: Удар з авіабази під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Український удар по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

За даними британської розвідки, результатом удару стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Удари по авіабазах

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Супутники NASA зафіксували три осередки займання на території авіабази.

Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилії 697 до складу 7- . Також там могли базуватись винищувачі Су-34.

До цього, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області РФ. Як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

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