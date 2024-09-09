Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом

Украинский удар по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа 2024 года привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

По данным британской разведки, результатом удара стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения.

Удары по авиабазам

Напомним, в ночь на 22 августа, дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории авиабазы.

Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в состав 7-й бригады ПКО. Также там могли базироваться истребители Су-34.

До этого, 16 августа, украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.