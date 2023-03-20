Британська розвідка показала нові дані боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Росіяни продовжують чинити наступ у районі Бахмута та його околиць. Нашим військовим вдається стримувати ворога та завдавати йому втрат. Окрім цього окупанти продовжують наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також росіяни не полишають спроб атакувати у районі Куп’янська і вздовж лінії Сватове-Кремінна. Активність окупантів помічена і поблизу Білогорівки, Гряниківки та Спірного. Однак там українські військові не дають їм просунутися.

Що стосується Запорізького напрямку, то там росіяни обороняються. Вони постійно обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту.