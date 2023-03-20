Британская разведка показала новые данные боев в Украине: что происходит на фронтах

Российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута, в некоторых случаях бои переходят к ближнему противостоянию. В то же время, украинские военные стойко держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Россияне продолжают наступление в районе Бахмута и его окрестностей. Нашим военным удается сдерживать врага и наносить ему урон. Кроме этого оккупанты продолжают наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
Также россияне не оставляют попыток атаковать в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Активность окупантов замечена и вблизи Белогоровки, Гряниковки и Спорного. Однако там украинские военные не дают им продвинуться.
Что касается Запорожского направления, то там россияне обороняются. Они постоянно обстреливают населённые пункты вдоль всей линии фронта.
Напомним, по данным британской разведки, Россия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и попытается его восстановить.
Как сообщалось ранее, ВСУ могут перейти к контрнаступлению этой весной. РБК-Украина собрала мнения экспертов о предпосылках и сроках начала будущего наступления украинских сил.
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