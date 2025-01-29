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Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі

Україна, Середа 29 січня 2025 12:49
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Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі Фото: Українські дрони двічі атакували нафтобазу в Енгельсі (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Україна завдала два удари дронами по нафтобазі стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі. Атаки завдали значної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.

Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі

"Повторні удари вказують на зрослу здатність України вражати російську інфраструктуру", - зазначають у Міноборони Британії.

Нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" є однією з ключових для стратегічної авіації РФ. Там зберігається паливо для бомбардувальників, які завдають ракетних ударів по території України.

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Енгельс Дрони
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