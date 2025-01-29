Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі
Україна завдала два удари дронами по нафтобазі стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі. Атаки завдали значної шкоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.
За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.
Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.
"Повторні удари вказують на зрослу здатність України вражати російську інфраструктуру", - зазначають у Міноборони Британії.
Нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" є однією з ключових для стратегічної авіації РФ. Там зберігається паливо для бомбардувальників, які завдають ракетних ударів по території України.