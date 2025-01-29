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Британская разведка показала последствия ударов по нефтебазе бомбардировщиков в Энгельсе

Украина, Среда 29 января 2025 12:49
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Британская разведка показала последствия ударов по нефтебазе бомбардировщиков в Энгельсе Фото: Украинские дроны дважды атаковали нефтебазу в Энгельсе (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Украина нанесла два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки причинили значительный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых, ушло несколько дней.

По данным британской разведки, еще один удар нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года выявил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

Британская разведка показала последствия ударов по нефтебазе бомбардировщиков в Энгельсе

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", - отмечают в Минобороны Британии.

Нефтебаза возле аэродрома "Энгельс" является одной из ключевых для стратегической авиации РФ. Там хранится топливо для бомбардировщиков, которые наносят ракетные удары по территории Украины.

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