Британская разведка показала последствия ударов по нефтебазе бомбардировщиков в Энгельсе

Украина нанесла два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки причинили значительный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых, ушло несколько дней.

По данным британской разведки, еще один удар нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года выявил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", - отмечают в Минобороны Британии.