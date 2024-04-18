Британська розвідка показала, де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту

Як зазначається у повідомленні, 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.

За даними британської розвідки, сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

"Оскільки ЧФ майже напевно залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", - зазначають у Міноборони Британії.

Фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.