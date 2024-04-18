RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота

Фото: Россия спрятала флот в Новороссийске на неопределенный срок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.

По данным британской разведки, современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе.

"Поскольку ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", - отмечают в Минобороны Британии.

Фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, использующие ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.

Потери флота

Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море сменили командующего Черноморским флотом и главкома ВМФ РФ.

В настоящее время военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.

По данным британской разведки, методы маскировки российских военных кораблей в Черном море вряд ли принесут результаты и снизят потери флота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакеты