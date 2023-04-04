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Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

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Вівторок 04 квітня 2023 16:35
Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують атаки на сході України. Найзапекліші бойові дії проходять на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, проте українські військові стійко тримають оборону.

Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Російські загарбники також продовжують наступальні дії на заході Донецької області. Зокрема, вони намагаються наступати на Вугледар, та успіху не досягають.

До того ж, окупанти здійснюють обмежені атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Водночас українські сили відбивати постійні атаки на Білогорівку.

Росіяни також продовжують обстрілювати Херсонську та Запорізьку область. Проте жодних просувань на цих напрямках не зафіксовано.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна готується до весняного контрнаступу, який може розпочатися у квітні-травні. Для цього потрібна важка техніка та підготовлені резерви.

Тим часом у розвідці зазначили, що росіяни вже втратили в Україні найкращі підрозділи своєї армії.

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