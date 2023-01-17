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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 січня, британська розвідка оприлюднила карту з останньою інформацією про стан бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - написали в міністерстві.

За даними міністерства українські захисники продовжують утримувати оборону в Донецькій та Луганській областях.

На карті показано актуальні дані про стан війни в Україні на 17 січня. Наразі бої продовжуються відразу на декількох напрямках. Росіяни намагаються просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон, проте ЗСУ стримують просування ворога. Зокрема, у Соледарі, Вугледарі, у районі Бахмута та Авдіївки.

Наразі, за даними карти, британська розвідка не фіксує просування ворога.

На інших ділянках фронту нині без змін. Російські війська продовжують обстрілювати прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії фронту на сході України.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія та Україна наразі наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі.

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