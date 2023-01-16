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Росія та Україна наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 09:03
Росія та Україна наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі, - британська розвідка Фото: британська розвідка назвала дві найгарячіші ділянки фронту на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цими вихідними на Кремінському та Бахмутському ділянках Донбаського фронту тривали запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, станом на 15 січня Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, перед атаками групи "Вагнера".

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. "Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна", - наголошується у зведенні.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах. "У цих обставинах ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з'єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.

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