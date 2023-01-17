Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - написали в министерстве.

По данным министерства, украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.

На карте показаны актуальные данные о состоянии войны в Украине на 17 января. Сейчас бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Россияне пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион, однако ВСУ сдерживают продвижение врага. В частности, в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки.

Сейчас, по данным карты, британская разведка не фиксирует продвижение врага.

На других участках фронта без изменений. Российские войска продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии фронта на востоке Украины.