Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Сегодня, 17 января, британская разведка обнародовала карту с последней информацией о состоянии боевых действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Британии в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - написали в министерстве.
По данным министерства, украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.
На карте показаны актуальные данные о состоянии войны в Украине на 17 января. Сейчас бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Россияне пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион, однако ВСУ сдерживают продвижение врага. В частности, в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки.
Сейчас, по данным карты, британская разведка не фиксирует продвижение врага.
На других участках фронта без изменений. Российские войска продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии фронта на востоке Украины.
Напомним, по данным британской разведки, Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе.
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