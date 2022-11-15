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Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні

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Вівторок 15 листопада 2022 13:37
Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні Фото: українські війська продовжують атакувати позиції росіян на кількох напрямках (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Активні бойові дії продовжуються на сході України. ЗСУ намагаються прорвати оборону супротивника на Луганському напрямі. Тим часом бої на півдні затихли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, на південному фронті бойові дії затихли після звільнення правого берега Херсонської області. Змін на лівому березі регіону не спостерігається.

При цьому, за даними британців, частину Кінбурнської коси звільнено військовими України.

Щодо східного фронту, то там тривають запеклі бої в районі Бахмута та на Луганському напрямку. Українські бійці намагаються атакувати позиції ворога по лінії річки Оскіл на підступах до Сватового та Кремінної.

Росіяни, у свою чергу, штурмують Бахмутський район, проте значних успіхів не мають.

Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

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