Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине

Активные боевые действия продолжаются на востоке Украины. ВСУ пытаются прорвать оборону противника на Луганском направлении. Тем временем бои на юге затихли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, на южном фронте боевые действия затихли после освобождения правого берега Херсонской области. Изменений на левом берегу региона не наблюдается.

При этом, по данным британцев, часть Кинбурнской косы освобождена войсками Украины.

Что касается восточного фронта, то там продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута и на Луганском направлении. Украинские бойцы пытаются атаковать позиции врага по линии реки Оскол на подступах к Сватово и Кременной.

Россияне, в свою очередь, штурмуют Бахмутский район, однако значительных успехов не имеют.