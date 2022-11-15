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Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине

Новина українською →
Вторник 15 ноября 2022 13:37
Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине Фото: украинские войска продолжают атаковать позиции россиян на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Активные боевые действия продолжаются на востоке Украины. ВСУ пытаются прорвать оборону противника на Луганском направлении. Тем временем бои на юге затихли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, на южном фронте боевые действия затихли после освобождения правого берега Херсонской области. Изменений на левом берегу региона не наблюдается.

При этом, по данным британцев, часть Кинбурнской косы освобождена войсками Украины.

Что касается восточного фронта, то там продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута и на Луганском направлении. Украинские бойцы пытаются атаковать позиции врага по линии реки Оскол на подступах к Сватово и Кременной.

Россияне, в свою очередь, штурмуют Бахмутский район, однако значительных успехов не имеют.

Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине

Напомним, по данным ISW, российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области, для активизации операций вокруг Бахмута.

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