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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: українські військові продовжують наступати на кількох напрямках (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують наступати на кількох напрямках на півдні та сході країни. Окупанти, у свою чергу, намагаються прорвати оборону ЗСУ під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter.

За даними розвідки Британії, ситуація на полі бою значно не змінилася. Українські воїни намагаються просунутися у Херсонській та Луганській областях. ЗСУ завдають ударів по позиціях окупантів на п'яти напрямках, три з них під Херсоном.

Тим часом, російські війська намагаються хоч якось зламати оборону наших захисників на лінії зіткнення Горлівка - Піски. Також ворог застосовує далекобійні ракети для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні російські війська знову завдали ракетних ударів по різних регіонах України. Масовані ворожі обстріли почалися близько 8-ї ранку і тривали протягом не менше 5 годин. Ціллю окупантів знову стала критична та громадянська інфраструктура України.

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Війна в УкраїніВеликобританія