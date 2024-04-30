UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка оцінила значення удару дронів по російській авіабазі "Кущевська"

Фото: удар по авіабазі Кущевська" знизить можливості російської авіації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Успішний удар українських дронів по авіабазі "Кущевська" знизить можливості російської авіації завдавати ударів по лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі "Кущевська", а також Ільському та Слов'янському нафтопереробним заводам у Краснодарському краї. Російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.

За даними британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби. На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів бомб, що планують, знищені на складі на авіабазі.

Російські літаки з "Кущевської" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.

"Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по авіабазі

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, 27 квітня був нанесений удар дронами по авіабазі "Кущевська" в Краснодарському краї РФ. Атаку організувала СБУ спільно з Силами оборони.

На опублікованих відео помітили, що дрони, ймовірно, атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Ці модулі дозволяють перетворювати звичайні авіабомби на КАБи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони