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Британская разведка оценила значение удара дронов по российской авиабазе "Кущевская"

Фото: Удар по авиабазе "Кущевская" снизит возможности российской авиации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Успешный удар украинских дронов по авиабазе "Кущевская" снизит возможности российской авиации наносить удары по линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 апреля сообщалось, что СБУ применила дроны для нанесения ударов по авиабазе Кущевская, а также Ильскому и Славянскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае. Российское военное ведомство заявило, что сбило 66 БПЛА, что свидетельствует о масштабе атаки.

По данным британской разведки, на авиабазе "Кущевская" находится ряд российских самолетов, в том числе Су-34 и Су-35. Они ежедневно используются в ударных операциях по украинским передовым позициям, в том числе активно используют планирующие бомбы. На видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб уничтожены на складе на авиабазе.

Российские самолеты с "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 самолето-вылетов в день, причем значительная часть из них запускает боеприпасы по всей линии фронта, в то время как Россия пытается добиться прорыва исключительно за счет огневой мощи, говорится в сообщении.

"Способность Украины нанести ущерб российской тактической авиации, особенно использованию планирующих бомб, является ключом к более широкой обороне линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских самолетов, а также к перераспределению средств ПВО для устранения брешей", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по авиабазе

Напомним, по данным РБК-Украина, 27 апреля был нанесен удар дронами по авиабазе "Кущевская" в Краснодарском крае РФ. Атаку организовала СБУ совместно с Силами обороны.

На опубликованных видео заметили, что дроны, вероятно, атаковали состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Эти модули позволяют превращать обычные авиабомбы в КАБы.

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