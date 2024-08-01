Британська розвідка оцінила здатність викоренити корупцію до російської армії

Як зазначається у зведенні, 26 липня колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова заарештували за звинуваченням у корупції. Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 до 2022 року.

За даними російських ЗМІ, звинувачення пов'язані із закупівлею продовольства для військовослужбовців, яке було непридатним для споживання людиною, проте закупувалося міністерством оборони Росії за завищеними цінами, імовірно в обмін на хабарі тодішньому заступнику міністра оборони Булгакову.

За даними британської розвідки, корупція широко поширена у російській військовій промисловості і широко допускається у певних межах і доти, доки залучені особи користуються необхідним рівнем політичного заступництва.

Повномасштабна війна проти України призвела до жорсткого припинення корупційних практик як у практичному сенсі, щоб скоротити бюджетні втрати під час дуже дорогої військової кампанії. Але це відбувається також тому, що політичні покровителі, такі як колишній військовий міністр Сергій Шойгу, втратили прямий вплив на процеси закупівель, йдеться у повідомленні.

"Хоча нинішній міністр оборони Андрій Білоусов, ймовірно, намагається обмежити корупційну практику, вкрай малоймовірно, що він зможе чи захоче викорінити корупцію у російських оборонних витратах", - зазначають у Міноборони Британії.

Чищення у військовому відомстві РФ

Нагадаємо, Володимир Путін після вступу на п’ятий президентський термін провів деякі зміни в уряді. Зокрема, він звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Раду безпеки з 2008 року, став помічником Путіна.

Заступника міністра оборони Тимура Іванова заарештували у квітні за звинуваченням у корупції, а начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова заарештували 14 травня за підозрою в участі у схемі хабарництва. Крім того, у травні начальник головного управління зв'язку збройних сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарін був заарештований на два місяці за великий хабар.