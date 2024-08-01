Британская разведка оценила способность искоренить коррупцию в российскую армии

Как отмечается в сводке, 26 июля бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков был арестован по обвинению в коррупции. Булгаков занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год.

По данным российских СМИ, обвинения связаны с закупкой продовольствия для военнослужащих, которое было непригодно для употребления в пищу человеком, но тем не менее закупалось министерством обороны России по завышенным ценам, предположительно в обмен на взятки тогдашнему заместителю министра обороны Булгакову.

По данным британской разведки, коррупция широко распространена в российской военной промышленности и широко допускается в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

Полномасштабная война против Украины привела к жесткому пресечению коррупционных практик, как в практическом смысле, чтобы сократить бюджетные потери во время очень дорогостоящей военной кампании. Но это происходит также и потому, что политические покровители, такие как бывший военный министр Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок, говорится в сообщении.

"Хотя нынешний министр обороны Андрей Белоусов, вероятно, пытается ограничить коррупционную практику, крайне маловероятно, что он сможет или захочет искоренить коррупцию в российских оборонных расходах", - отмечают в Минобороны Британии.

Чистки в военном ведомстве РФ

Напомним, Владимир Путин после вступления на пятый президентский срок провел некоторые изменения в правительстве. В частности, он уволил министра обороны Сергей Шойгу, назначив его секретарем СНБО. Николай Патрушев, который возглавлял Совбез с 2008 года, стал помощником Путина.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в коррупции, а начальник штаба генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован 14 мая по подозрению в участии в схеме взяточничества. Кроме того, в мае начальник главного управления связи вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован на два месяца за крупную взятку.