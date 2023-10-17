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Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку

Украина, Вторник 17 октября 2023 09:26
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Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку Фото: российская армия не сможет захватить Авдеевку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия проводит широкомасштабное наступление на Авдеевку. Однако захват города выглядит маловероятным в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. В частности, российские войска в Донецкой области проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года.

По данным британской разведки, город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели по взятию контроля над Донецкой областью. Российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, которые попытаются окружить город.

"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, предпринятая Россией как минимум с января 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом украинские силы пока сдерживают наступление русских, а последние теряют тяжелую технику и личный состав.

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление на Авдеевку

Напомним, с начала прошлой недели российская армия начала наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций

По данным Bild, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь и были отброшены. При этом российская армия потеряла более 60 танков и БТР.

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Донецк Авдеевка
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