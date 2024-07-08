Британська розвідка оцінила збитки російській науці від ізоляції та мракобісся

Ізоляція після початку війни проти України завдала шкоди російській науці. Різні університети закрили програми навчання, які Кремль може вважати підривними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у звіті, після повномасштабного вторгнення в Україну адміністрація президента взяла під контроль університети. Вона ввела обов'язковий курс з основ російської державності та звільнила деяких учених, які критикували війну

У нещодавній статті у "Відомостях" повідомлялося про опитування 500 найбільших науково-дослідних інститутів світу, проведене журналом Nature. За останні 12 місяців Російська академія наук опустилася на 23 місця з 71-го на 94-те. МДУ також опустився в рейтингу і тепер перебуває на 420 місці.

За даними британської розвідки, дискусії на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, що відбувся наприкінці червня, пропагували більш мракобісний підхід до освіти, причому деякі учасники критикували ідею вивчення іноземних мов і підтримували заміну "антидержавних" підручників.

Вчена рада приватного Європейського університету в Санкт-Петербурзі 19 червня ухвалила рішення про закриття факультету політичних наук в університеті. 2016 року університет позбавили ліцензії після скарги депутата Держдуми Віталія Мілонова, який заперечував проти відкриття в університеті Центру гендерних досліджень. Він також заявив, що такі дослідження можна використовувати для підготовки прихильників кольорової революції.

Університет звернувся до Путіна з проханням втрутитися і пізніше йому повернули ліцензію. Однак у 2023 році університет перебував під слідством щодо "екстремізму" (об'ємний термін, який використовується російською владою для опису будь-якої діяльності, потенційно критичної стосовно Кремля), йдеться в повідомленні.

Університет став центром академічної свободи і, отже, подразником для влади після повороту до ще більшого авторитаризму після повернення Путіна на пост президента у 2012 році та вторгнення в Україну в лютому 2022 року, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", рівень війни проти України серед жителів Росії залишається високим: і в червні 44% - безперечно підтримують, 33% - швидше підтримують. Не підтримують – разом 17% жителів Росії.

У червні 2024 року частка жителів, які вважають, що використання Росією ядерної зброї проти України може бути виправданим, збільшилась до 34% опитаних. Протилежної думки дотримуються 52% опитаних.