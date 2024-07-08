Изоляция после начала войны против Украины нанесла ущерб российской науке. Различные университеты закрыли программы обучения, которые Кремль может счесть подрывными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, после полномасштабного вторжения в Украину администрация президента взяла под контроль университеты. Она ввела обязательный курс по основам российской государственности и уволила некоторых ученых, критиковавших войну

В недавней статье в "Ведомостях" сообщалось об опросе 500 крупнейших научно-исследовательских институтов мира, проведенном журналом Nature. За последние 12 месяцев Российская академия наук опустилась на 23 места с 71-го на 94-е. МГУ также опустился в рейтинге и теперь находится на 420-м месте.

По данным британсокой разведки, дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме, состоявшемся в конце июня, пропагандировали более мракобесный подход к образованию, причем некоторые участники критиковали идею изучения иностранных языков и поддерживали замену "антигосударственных" учебников.

Ученый совет частного Европейского университета в Санкт-Петербурге 19 июня принял решение о закрытии факультета политических наук в университете. В 2016 году университет лишили лицензии после жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова, который возражал против открытия в университете Центра гендерных исследований. Он также заявил, что подобные исследования можно использовать для подготовки сторонников цветной революции.

Университет обратился к Путину с просьбой вмешаться, и позже ему вернули лицензию. Однако в 2023 году университет находился под следствием на предмет "экстремизма" (объемный термин, используемый российскими властями для описания любой деятельности, потенциально критической по отношению к Кремлю), говорится в сообщении.

Университет стал центром академической свободы и, следовательно, раздражителем для власти после поворота к еще большему авторитаризму после возвращения Путина на пост президента в 2012 году и вторжения на Украину в феврале 2022 года, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным "Левада-Центра", уровень войны против Украины среди жителей России остается высоким: и июне 44% – определенно поддерживают, 33% – скорее поддерживают. Не поддерживают – в совокупности 17% жителей России.

В июне 2024 года доля жителей, которые считают, что использование Россией ядерного оружия против Украины может быть оправданным, увеличилась до 34% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных.