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Британська розвідка оцінила стійкість економіки України на тлі обстрілу енергетики

Україна, Четвер 16 травня 2024 12:23
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Британська розвідка оцінила стійкість економіки України на тлі обстрілу енергетики Фото: Економіка України залишається стійкою, незважаючи на обстріл (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України залишається стійкою після двох років російського вторгнення. Незважаючи на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, цілком імовірно, що 2024 року Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2023 році зростання склало 5%.

Національний банк України (НБУ) покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік. Інфляція в Україні впала до 3,2% у річному обчисленні, посиливши тенденцію зниження з піку понад 26% у 2022 році. Однак у другій половині 2024 року інфляція швидше за все зросте. НБУ прогнозує ослаблення ефектів сильного врожаю минулого року, відновлення споживання та зростання витрат для бізнесу під час війни.

"Поліпшення економічних умов в Україні, що продовжується, дозволило НБУ поступово знизити базову відсоткову ставку. НБУ знизив базову відсоткову ставку до 13,5% наприкінці квітня 2024 року порівняно з 14,5%, встановленими в березні 2024 року, що нижче піку воєнного часу у 25%", - зазначають у Міноборони Британії.

Прогнози з економіки України

Нагадаємо, міжнародні фінансові організації прогнозують зростання економіки України у 2024 році на рівні 3%. Такі прогнози надають МВФ, Світовий банк, ЄБРР та Єврокомісія.

Національний банк України у квітні погіршив прогноз зростання ВВП з 3,6% до 3,0% через обстріли Росією енергетичної інфраструктури.

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