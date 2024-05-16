Британская разведка оценила устойчивость экономики Украины на фоне обстрелов энергетики

Экономика Украины остается устойчивой после двух лет российского вторжения. Несмотря на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, вполне вероятно, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост на уровне около 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году рост составил 5%.

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил годовой прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год. Инфляция в Украине упала до 3,2% в годовом исчислении, усилив тенденцию снижения с пика более 26% в 2022 году. Однако во второй половине 2024 года инфляция, скорее всего, вырастет. НБУ прогнозирует ослабление эффектов сильного урожая прошлого года, восстановления потребления и роста затрат для бизнеса во время войны.

"Продолжающееся улучшение экономических условий в Украине позволило НБУ постепенно снизить базовую процентную ставку. НБУ снизил базовую процентную ставку до 13,5% в конце апреля 2024 года по сравнению с 14,5%, установленными в марте 2024 года, что ниже пика военного времени в 25%", - отмечают в Минобороны Британии.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, международные финансовые организации прогнозируют рост экономики Украины в 2024 году на уровне 3%. Такие прогнозы дают МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и Еврокомиссия.

Национальный банк Украины в апреле ухудшил прогноз по росту ВВП с 3,6% до 3,0% из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры.