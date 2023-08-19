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Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті за останній тиждень

Фото: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті за тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останній тиждень продовжили наступ на півдні і мали успіхи. Спроби окупантів наступати на Куп'янському напрямку були безуспішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала ситуацію на фронті в Україні за тиждень. Розвідники наголошують, що більша частина лінії фронту залишалася незмінною.

"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", - повідомляє британська розвідка.

При цьому російські окупанти намагаються атакувати у районі Куп'янська Харківської області. Але, як зазначають у Британії, росіяни не досягли значних успіхів.

"По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", - йдеться у зведенні.

Звільнення Урожайного

Нагадаємо, 16 серпня Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

 

Крім того, українські військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти показали кадри звільнення Урожайного. При цьому у Нацгвардії повідомляють, що окупанти намагаються повернути втрачені території, тому йдуть у штурми.

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