Британская разведка оценила ситуацию на фронте за последнюю неделю

Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте в Украине за неделю. Разведчики отмечают, что большая часть линии фронта оставалась неизменной.

"Однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на упорное сопротивление россиян", - сообщает британская разведка.

При этом российские оккупанты пытаются атаковать в районе Купянска Харьковской области. Но, как отмечают в Британии, россияне не добились значительных успехов.

"По всему фронту обе стороны встают перед схожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут приступить к новым атакам", - говорится в сводке.

Освобождение Урожайного

Напомним, 16 августа Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Кроме того, украинские военные из 35-й отдельной бригады морской пехоты показали кадры освобождения Урожайного. При этом в Нацгвардии сообщают, что оккупанты пытаются вернуть утраченные территории, поэтому идут в штурмы.

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