Нацгвардійці закріплюються на рубежах, ворог намагається штурмувати, - в НГУ про Урожайне

Підрозділи Національної гвардії закріпились на досягнутих рубежах після звільнення Урожайного, Донецької області. Ворог намагається штурмувати, щоб відновити втрачене положення.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Як розповів Уршалович, на Бердянському напрямку протягом тижня мінометні підрозділи 2-ї Галицької бригади, а також підрозділи 31-ї бригади та 32-го полку Нацгвардії забезпечували підтримку Сил оборони, в результаті чого штурмові групи звільнили Урожайне.

"Підрозділи Національної гвардії провели зачистку й розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмуючих груп противника, які намагаються відновити втрачене положення", - додав заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії.

Звільнення Урожайного

16 серпня, українські воїни звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області. Як відзначила тоді ж заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, наступальні дії продовжуються.

Вже на наступний день, 17 серпня, з населеного пункту було евакуйовано останніх цивільних.