Британська розвідка оцінила наслідки удару по кораблях у Каспійському морі

Україна 6 листопада атакувала порт Каспійськ на Росії за допомогою дронів. У порту було кілька кораблів ВМС Росії, і, принаймні, два фрегати класу "Гепард" отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

"Ступінь ураження наразі невідома, проте будь-які пошкодження судів, швидше за все, будуть швидко усунуті", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується у зведенні, російська Каспійська флотилія, ймовірно, використовувалася для масованих атак на Україну у 2022 році і продовжувала використовуватися для нечастих атак протягом 2023-2024 років.

За даними британської розвідки, Україна, ймовірно, атакувала Каспійську флотилію у відповідь на ці удари своєю територією. Однак малоймовірно, що російські судна, пошкоджені внаслідок цього удару, використовувалися для завдання прямих ударів територією України.

"Хоча поточний темп операцій у Чорному морі залишається низьким, атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по російських цілях в районах, які раніше вважалися безпечними для операцій. Перед ударом український БПЛА пролетів більшу частину території Росії, не будучи перехопленим. Це швидше всього, викличе неспокій у російських політичних та військових лідерів", - зазначають у Міноборони. Великобританії.

Удар по Каспію

Нагадаємо, 6 листопада дрони ГУР Міноборони вперше атакували російську флотилію у Каспійському морі.

За даними джерел РБК-Україна, могли бути пошкоджені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проекту 21631.

За даними ВМС України, Росія може тримати у Каспійському морі носії ракет із унітарними установками. Такі носії можуть запускати не лише ракети "Калібр", а й "Онікси" та "Циркони"