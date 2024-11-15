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Британская разведка оценила последствия удара по кораблям в Каспийском море

Украина, Пятница 15 ноября 2024 14:40
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Британская разведка оценила последствия удара по кораблям в Каспийском море Фото: Дроны атаковали корабли в Каспийском море (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Украина 6 ноября атаковала порт Каспийск на России с помощью дронов. В порту находилось несколько кораблей ВМС России, и, по крайней мере, два фрегата класса "Гепард" получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Степень этого ущерба в настоящее время неизвестна, однако любые повреждения судов, скорее всего, будут быстро устранены", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российская Каспийская флотилия, вероятно, использовалась для массированных атак на Украину в 2022 году и продолжала использоваться для нечастых атак в течение 2023-2024 годов.

По данным британской разведки, Украина, вероятно, атаковала Каспийскую флотилию в ответ на эти удары по своей территории. Однако маловероятно, что российские суда, поврежденные в результате этого удара, использовались для нанесения прямых ударов по территории Украины.

"Хотя текущий темп операций в Черном море остается низким, атака демонстрирует, что Украина сохраняет способность наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными для операций. Перед ударом украинский БПЛА пролетел большую часть территории России, не будучи перехваченным. Это, скорее всего, вызовет беспокойство у российских политических и военных лидеров", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по Каспию

Напомним, 6 ноября дроны ГУР Минобороны впервые атаковали российскую флотилию в Каспийском море.

По данным источников РБК-Украина, могли быть повреждены ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малые ракетные корабли проекта 21631.

По данным ВМС Украины, Россия может держать в Каспийском море носители ракет с унитарными установками. Такие носители могут запускать не только ракеты "Калибр", но и "Ониксы" и "Цирконы"

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Каспийское море Дрони
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