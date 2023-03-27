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Британська розвідка оцінила ефективність атак дронів на російський флот у Севастополі

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 09:09
Британська розвідка оцінила ефективність атак дронів на російський флот у Севастополі Фото: окупанти у Севастополі перебувають під постійною загрозою (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів. Це стримує активність військових кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 22 березня щонайменше три безпілотні надводні кораблі і один безпілотний літальний апарат спробували завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму.

Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, один дрон було зупинено захисними бонами, а два підірвано в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.

При цьому в ході попередньої атаки дронів на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".

"Незважаючи на те, що нові атаки, швидше за все, не завдали шкоди жодному військовому об'єкту, загроза дронів, ймовірно, продовжує стримувати дії російського Чорноморського флоту", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у Севастополі 22 березня вночі пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила, що бухту атакували за допомогою безпілотників.

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