Британская разведка оценила эффективность атак дронов на российский флот в Севастополе
Российский флот в оккупированном Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак дронов. Это сдерживает активность военных кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь в оккупированном Крыму.
Согласно сообщениям из открытых источников, один дрон был остановлен защитными бонами, а два были подорваны в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
При этом в ходе предыдущей атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".
"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не причинили вреда ни одному военному объекту, угроза дронов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, в Севастополе 22 марта ночью раздались взрывы. Оккупационная администрация заявила, что бухту атаковали с помощью беспилотников.
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