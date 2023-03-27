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Британская разведка оценила эффективность атак дронов на российский флот в Севастополе

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 09:09
Британская разведка оценила эффективность атак дронов на российский флот в Севастополе Фото: оккупанты в Севастополе находятся под постоянной угрозой (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Российский флот в оккупированном Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак дронов. Это сдерживает активность военных кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь в оккупированном Крыму.

Согласно сообщениям из открытых источников, один дрон был остановлен защитными бонами, а два были подорваны в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

При этом в ходе предыдущей атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не причинили вреда ни одному военному объекту, угроза дронов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в Севастополе 22 марта ночью раздались взрывы. Оккупационная администрация заявила, что бухту атаковали с помощью беспилотников.

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