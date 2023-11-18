Британська розвідка оцінила, чи призведе зима до змін на східному фронті в Україні

Британська розвідка проаналізувала основні події на фронті за останній тиждень. Головні висновки:

важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм;

жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

Розвідка з посиланням на очевидців наголошує, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

"З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту", - вважає британська розвідка.

Просування ЗСУ у Херсонській області

Вчора, 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що одне з основних завдань цих операцій - необхідність відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Варто додати, що військові експерти та аналітики ISW раніше говорили про просування ЗСУ на лівому березі у Херсонській області. А 13 листопада Міноборони РФ вже заявило про перегрупування військ у Херсонській області.

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